Vaccino anti-Covid, quanto dura l’immunità? L’ipotesi di un richiamo annuale per battere le varianti (Di lunedì 5 aprile 2021) Il biotecnologo e divulgatore scientifico americano Ian Haydon è noto per la sua partecipazione alla sperimentazione di una terza dose del Vaccino di Moderna. L’esperto ha recentemente esposto in una intervista telefonica per la CNN, le perplessità e le speranze attorno ai vaccini a mRNA. Le principali preoccupazioni restano quelle riguardanti le varianti del nuovo Coronavirus di maggiore preoccupazione (VOC). Molte ansie vengono da quella sudafricana (B.1.351), che sembra dare indizi della capacità di evadere la risposta immunitaria. Tutto questo potrebbe portare, come vediamo nell’influenza, a dover somministrare un richiamo ogni anno? La questione è dibattuta da oltre un anno, ma è ancora difficile avere una risposta certa, se prima non abbiamo chiari altri due aspetti: i vaccini ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021) Il biotecnologo e divulgatore scientifico americano Ian Haydon è noto per la sua partecipazione alla sperimentazione di una terza dose deldi Moderna. L’esperto ha recentemente esposto in una intervista telefonica per la CNN, le perplessità e le speranze attorno ai vaccini a mRNA. Le principali preoccupazioni restano quelle riguardle varidel nuovo Coronavirus di maggiore preoccupazione (VOC). Molte ansie vengono da quella sudafricana (B.1.351), che sembra dare indizi della capacità di evadere la risposta immunitaria. Tutto questo potrebbe portare, come vediamo nell’influenza, a dover somministrare unogni anno? La questione è dibattuta da oltre un anno, ma è ancora difficile avere una risposta certa, se prima non abbiamo chiari altri due aspetti: i vaccini ...

Advertising

ispionline : Il numero pro capite di dosi di #vaccino anti-#Covid19 ricevuto dai Paesi UE è simile poiché gli acquisti sono fatt… - Agenzia_Ansa : Sui muri del ministero della Salute è comparso stamani un disegno dell'artista Harry Greb: rappresenta una colomba… - Adnkronos : L'infettivologo #Bassetti parla dei vaccini anti-Covid e dell'efficacia del #vaccinoAstraZeneca - Paolo_Alfieri : #Israele non ha pagato a #Pfizer le ultime 2,5 milioni di dosi di #vaccino anti-Covid. L'azienda farmaceutica ha qu… - shevaman2018 : @itbread @grotondi @panluc Secondo voi iniettare un vaccino anti Covid è come iniettare l’antinfluenzale? No, dico,… -