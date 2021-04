Vaccino anti-Covid | come prenotarsi regione per regione

(Di lunedì 5 aprile 2021) In Italia prosegue la campagna vaccinale contro il19. Dopo il picco di giovedì scorso con 300mila dosi iniettate, l’obiettivo delle 500mila dosi giornaliere sembra meno lontano. Masi prenota il? Le metodologie sono diverse da, due quelle più utilizzate: la piattaforma di Poste Italiane, a cui hanno aderito al momento sei regioni, o le piattaforme adottate in proprio dalle singole regioni. Nella maggior parte dei casi è disponibile anche un numero verde. Abruzzo, Basilicata, Marche, Calabria, Lombardia e Sicilia utilizzano la piattaforma delle Poste. Se ci si trova in una di queste regioni, ci sono anche altre due modalità oltre alla prenotazione online: la prima è il numero verde 800.009.966, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sui muri del ministero della Salute è comparso stamani un disegno dell'artista Harry Greb: rappresenta una colomba… - ispionline : Il numero pro capite di dosi di #vaccino anti-#Covid19 ricevuto dai Paesi UE è simile poiché gli acquisti sono fatt… - Agenzia_Ansa : A Bologna clown in corsia a Pasqua e Pasquetta per allietare i cittadini nell'attesa dopo il vaccino anti-Covid… - bellogatto1 : RT @matteo_rivi: RESPINTA dal Consiglio di Stato la richiesta di un 83enne francese #vaccinato di poter essere libero dalle restrizioni ant… - SolderaM : RT @ispionline: Il numero pro capite di dosi di #vaccino anti-#Covid19 ricevuto dai Paesi UE è simile poiché gli acquisti sono fatti dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Negli ultimi giorni in Svizzera sono arrivati vaccini- coronavirus per oltre 400'000 persone. Durante le feste pasquali sono state però effettuate ...sono arrivate circa 60'000 dosi del...... mentre CureVac, azienda europea di biotecnologie impegnata nei test di un- covid, sta conducendo sperimentazioni per uncontro un tipo di tumore ai polmoni. Scienza Un...Comincia questa settimana in Francia la produzione autonoma di vaccini contro il Covid-19 grazie a diverse fabbriche subappaltatrici. L’obiettivo di questa produzione nazionale è quella che il ...Anche se non c’è ad oggi un nesso causa-effetto con la somministrazione del vaccino anti-Covid, come riportato da Tgcom24, sabato scorso l’ospedale San Martino aveva segnalato il caso “di ...