Vaccini, Sileri: “8 milioni di dosi in arrivo entro aprile” (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – “Sicuramente” sono in arrivo in Italia 8 milioni di dosi di vaccino anti Covid entro aprile. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Domenica In’. “Il numero delle vaccinazioni sale e continuerà a crescere. I Vaccini arrivano ed entro aprile ne arriveranno sicuramente 8 milioni. Stiamo mettendo in sicurezza gli anziani, ad oggi sono 2,8 milioni gli anziani che hanno ricevuto una dose di vaccino”. “Questa è la seconda Pasqua che passiamo con il Coronavirus ma quest’anno è diverso, non abbiamo un lockdown nazionale, oggi abbiamo una prospettiva, la vaccinazione ci consentirà di uscire da questa tragedia”, ha aggiunto, continuando: “Le differenze nelle vaccinazioni, ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – “Sicuramente” sono inin Italia 8didi vaccino anti Covid. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ospite di ‘Domenica In’. “Il numero delle vaccinazioni sale e continuerà a crescere. Iarrivano edne arriveranno sicuramente 8. Stiamo mettendo in sicurezza gli anziani, ad oggi sono 2,8gli anziani che hanno ricevuto una dose di vaccino”. “Questa è la seconda Pasqua che passiamo con il Coronavirus ma quest’anno è diverso, non abbiamo un lockdown nazionale, oggi abbiamo una prospettiva, la vaccinazione ci consentirà di uscire da questa tragedia”, ha aggiunto, continuando: “Le differenze nelle vaccinazioni, ...

Advertising

Lopinionista : Vaccini, Sileri: “8 milioni di dosi in arrivo entro aprile” - manu_etoile : RT @DocenteCarla: VOGLIAMO CHE SILERI SI VACCINI CON ASTRAZENECA....IN DIRETTA e su tutti i media - ioxTsipras : RT @RaiNews: #Covid, il sottosegretario alla Salute #Sileri a Domenica In, su Rai1: 'Entro aprile arriveranno sicuramente 8 milioni di #vac… - SLN_Magazine : Vaccini, Sileri: “8 milioni di dosi in arrivo entro aprile” - sdegnata : L’ordinanza del Ministro della Salute che obbliga alla quarantena di 5 giorni al ritorno dai paesi Ue è stata prolu… -