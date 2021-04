Vaccini: Francia, 2 milioni vaccinati in 7 giorni (Di lunedì 5 aprile 2021) Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha detto oggi ai microfoni del tg di TF1 che la campagna di vaccinazione nel paese procede bene e che 2 milioni di francesi hanno ricevuto una dose ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha detto oggi ai microfoni del tg di TF1 che la campagna di vaccinazione nel paese procede bene e che 2di francesi hanno ricevuto una dose ...

CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - fattoquotidiano : La Francia produce “in casa” i vaccini: 250mila dosi entro fine anno. Macron: “Questione di indipendenza” - Antonio_Tajani : Produciamo i vaccini in Italia sfruttando le licenze!La Francia ha già cominciato la produzione nazionale in subapp… - Luciano777777 : L'Italia, premier #Draghi e tutta la nuova forza governativa dormono! Ma in Europa c' è chi è sveglio! La #Francia… - LZankerEU : RT @Antonio_Tajani: Produciamo i vaccini in Italia sfruttando le licenze!La Francia ha già cominciato la produzione nazionale in subappalto… -

Francia avvia la produzione nazionale di vaccini in subappalto Comincia questa settimana in Francia la produzione autonoma di vaccini contro il Covid - 19 grazie a diverse fabbriche subappaltatrici. L'obiettivo di questa produzione nazionale è quella che il presidente Emmanuel Macron ha ...

