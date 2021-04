Vaccini Covid oggi, Italia e Lombardia superano gli 11 milioni (Di lunedì 5 aprile 2021) va ccini oltre la metà dei 75 amnni https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/Vaccini - 75enni - 1.6207854 ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 aprile 2021) va ccini oltre la metà dei 75 amnni https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/- 75enni - 1.6207854 ...

Advertising

CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - Agenzia_Ansa : Sui muri del ministero della Salute è comparso stamani un disegno dell'artista Harry Greb: rappresenta una colomba… - MediasetTgcom24 : Vaccini, somministrato 86.5% di dosi anti-Covid consegnate in Italia #vaccini - brongosalvatore : RT @marco_sampietro: A Tokio si sta diffondendo una variante del Covid conosciuta come eek, che pare riduca l'efficacia dei vaccini. Ma com… - Snoopy60658293 : RT @Soppressatira: Covid, Zaia: «Per le iniezioni non serve una laurea». Servono i vaccini. {@LucillaMasini} #zaia #lega #vaccinazioni #ve… -