Vaccini anti-Covid, speranza, dubbi e paura: quale preferire in base all’età, il sesso e la dose (Di lunedì 5 aprile 2021) Gli effetti collaterali del vaccino anti-Covid non sono uguali per tutti ma variano in funzione dell’età, del sesso e della dose Come qualsiasi altro farmaco, anche il vaccino contro il Covid può provocare effetti collaterali; nella stragrande maggioranza dei casi, fortunatamente, si tratta di sintomi lievi e transitori che tendono a sparire nel giro di 24-48 ore. I più comuni sono dolore al sito dell’iniezione, arrossamento/gonfiore sul braccio, affaticamento, mal di testa, dolori articolari e muscolari e febbre. Tuttavia, alcune reazioni sono la spia che il principio attivo contenuto nel vaccino sta stimolando la reazione del sistema immunitario contro l’antigene, la proteina Spike nel caso del Covid: la “via d’accesso” che l’agente virale ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Gli effetti collaterali del vaccinonon sono uguali per tutti ma variano in funzione dell’età, dele dellaCome qualsiasi altro farmaco, anche il vaccino contro ilpuò provocare effetti collaterali; nella stragrande maggioranza dei casi, fortunatamente, si tratta di sintomi lievi e transitori che tendono a sparire nel giro di 24-48 ore. I più comuni sono dolore al sito dell’iniezione, arrossamento/gonfiore sul braccio, affaticamento, mal di testa, dolori articolari e muscolari e febbre. Tuttavia, alcune reazioni sono la spia che il principio attivo contenuto nel vaccino sta stimolando la reazione del sistema immunitario contro l’gene, la proteina Spike nel caso del: la “via d’accesso” che l’agente virale ...

