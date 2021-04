Vaccini anche a Pasqua e Pasquetta: obiettivo 500mila dosi al giorno entro fine aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Vaccinazioni anche a Pasqua e Pasquetta per non accumulare altri ritardi: il piano contro il Covid predisposto dal generale Francesco Paolo Figliuolo non ammette soste e prevede di toccare il mezzo milione di dosi somministrate al giorno entro la fine di aprile per poter chiudere la campagna a settembre. In Italia, però, al momento le vaccinazioni si aggirano attorno alla media di 250mila giornaliere, ancora al di sotto della quota 300mila che era stata fissata come obiettivo della settimana 17-23 marzo e ora traslato tra la seconda e la terza di aprile. Il prossimo trimestre (aprile-giugno), in ogni caso, sarà decisivo, anche dal punto di vista delle consegne: secondo le stime della ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Vaccinazioniper non accumulare altri ritardi: il piano contro il Covid predisposto dal generale Francesco Paolo Figliuolo non ammette soste e prevede di toccare il mezzo milione disomministrate alladiper poter chiudere la campagna a settembre. In Italia, però, al momento le vaccinazioni si aggirano attorno alla media di 250mila giornaliere, ancora al di sotto della quota 300mila che era stata fissata comedella settimana 17-23 marzo e ora traslato tra la seconda e la terza di. Il prossimo trimestre (-giugno), in ogni caso, sarà decisivo,dal punto di vista delle consegne: secondo le stime della ...

