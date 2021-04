Vaccinazioni no stop ma le dosi sono poche (Di lunedì 5 aprile 2021) Non si fermano le Vaccinazioni anche in questi giorni di festa. Resta però il problema dell'approvvigionamento, che mette a rischio l'obbiettivo delle 500 mila inoculazioni al giorno entro la fine del ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 aprile 2021) Non si fermano leanche in questi giorni di festa. Resta però il problema dell'approvvigionamento, che mette a rischio l'obbiettivo delle 500 mila inoculazioni al giorno entro la fine del ...

Vaccinazioni anticovid, parlano i Medici di Medicina generale Stop delle dosi. Riconsegna alla ASL delle dosi non effettuate. Si riparte il 18 Marzo. Si riprende la fiala riconsegnata a questo si aggiunge una fiala (la settimana, 6 dosi) di Pfizer. Oggi siamo ...

Vaccinazioni no stop per Pasqua e Pasquetta in Fiera, ancora disagi con le prenotazioni PalermoToday Vaccini, Più Europa Brianza: “Basta scaricabarile sugli amministratori locali” Vaccini, Più Europa Brianza è intervenuta dopo le chiusure degli hub vaccinali degli ultimi giorni e punta il dito contro la Regione.

AstraZeneca, i dati sui decessi in Gran Bretagna del ministro della Sanità olandese che aveva deciso di sospendere ieri le vaccinazioni per gli individui sotto i 60 anni Olanda, stop a vaccinazioni con AstraZeneca (Il Primato Nazionale) Un uomo di ...

