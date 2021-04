Usa, Yellen: necessaria tassa minima globale sulle società (Di lunedì 5 aprile 2021) Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, sostiene la necessità di creare una tassa minima mondiale per tutte le società, affinché evitino di trasferire la loro sede per motivi fiscali. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet, sostiene la necessità di creare unamondiale per tutte le, affinché evitino di trasferire la loro sede per motivi fiscali. ...

