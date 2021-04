Uomini e Donne: Valentina Autiero ha trovato l'amore? (Di lunedì 5 aprile 2021) Oggi, lunedì 5 aprile 2021, la consueta puntata di Uomini e Donne non andrà in onda. In occasione della Pasquetta. Mediaset ha deciso di lasciare spazio alla replica di Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli e quindi il famoso dating show è stato sostituito proprio da questa fiction. Domani comunque Uomini e Donne tornerà come di consueto e avremo quindi modo di scoprire quali saranno le novità per Gemma Galgani che nel corso dell'ultima settimana è apparsa molto irritata dalle numerose critiche. Nel corso delle ultime settimane si è molto parlaro di un possibile ritorno di Valentina Autiero nel parterre Over di Uomini e Donne, eppure para proprio che l'ex dama del famoso dating show non sia per nulla pronta a tornare come invece ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 aprile 2021) Oggi, lunedì 5 aprile 2021, la consueta puntata dinon andrà in onda. In occasione della Pasquetta. Mediaset ha deciso di lasciare spazio alla replica di Svegliatimio con Sabrina Ferilli e quindi il famoso dating show è stato sostituito proprio da questa fiction. Domani comunquetornerà come di consueto e avremo quindi modo di scoprire quali saranno le novità per Gemma Galgani che nel corso dell'ultima settimana è apparsa molto irritata dalle numerose critiche. Nel corso delle ultime settimane si è molto parlaro di un possibile ritorno dinel parterre Over di, eppure para proprio che l'ex dama del famoso dating show non sia per nulla pronta a tornare come invece ...

