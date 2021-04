Unimpresa: oltre 10 milioni di italiani sono a rischio povertà (Di lunedì 5 aprile 2021) Il quadro, in zone rosse e arancioni, è fatto dal Centro studi di Unimpresa, si riferisce a fine 2020 e conta oltre 1,2 milioni di soggetti in più rispetto all’analisi relativa al 2015, con una crescita significativa del 13%. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 aprile 2021) Il quadro, in zone rosse e arancioni, è fatto dal Centro studi di, si riferisce a fine 2020 e conta1,2di soggetti in più rispetto all’analisi relativa al 2015, con una crescita significativa del 13%. L'articolo proviene da Firenze Post.

