Una Vita, anticipazioni spagnole: una morte annunciata (Di lunedì 5 aprile 2021) Ad Una Vita,come spiegano le anticipazioni spagnole, sta per uscire di scena un personaggio che, nel corso di questi anni, ha animato la maggior parte delle storyline più appassionanti della soap opera di Canale 5, ossia Ursula Dicenta. La donna, nel corso delle ultime settimane, ha intrapreso una guerra contro Genoveva Salmeron che sta facendo di tutto per liberarsi della sua ingombrante presenza. Tuttavia, la governante non si arrenderà e non accetterà di essere messa da parte al punto che si recherà da Cesar Andrade stipulando con lui un'alleanza terribile. La Dicenta, infatti, prometterà al criminale la testa di Felipe, che dovrà testimoniare al processo che lo vede imputato con l'accusa di trafficante di donne, in cambio di informazioni su Santiago Becerra. Andrade accetterà la proposta di Ursula e le spiegherà che Santiago ...

