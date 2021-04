Una Vita, anticipazioni spagnole: Ramon assassino e Genoveva suicida (Di lunedì 5 aprile 2021) Dalla Spagna arrivano delle notizie a dir poco sconvolgenti, destinate a lasciare i telespettatori di Una Vita alquanto interdetti. Tra meno di un anno la soap iberica subirà un grosso salto temporale e molte situazioni e storie cambieranno del tutto. Rivedremo alcuni personaggi completamente cambiati, come Genoveva Salmeron e Ramon Palacios. Proprio questi due finiranno al centro dei nuovi intrighi della soap opera. Stando a quanto appreso, l'uno potrebbe macchiarsi di omicidio mentre l'altra deciderà di togliersi la Vita! Genoveva riceve una chiamata sconvolgente nelle prossime puntate di Una Vita Dopo essere ritornata ad Acacias come moglie del perfidissimo Aurelio Quesada, per Genoveva Salmeron la Vita si è complicata del tutto. La donna, che ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 aprile 2021) Dalla Spagna arrivano delle notizie a dir poco sconvolgenti, destinate a lasciare i telespettatori di Unaalquanto interdetti. Tra meno di un anno la soap iberica subirà un grosso salto temporale e molte situazioni e storie cambieranno del tutto. Rivedremo alcuni personaggi completamente cambiati, comeSalmeron ePalacios. Proprio questi due finiranno al centro dei nuovi intrighi della soap opera. Stando a quanto appreso, l'uno potrebbe macchiarsi di omicidio mentre l'altra deciderà di togliersi lariceve una chiamata sconvolgente nelle prossime puntate di UnaDopo essere ritornata ad Acacias come moglie del perfidissimo Aurelio Quesada, perSalmeron lasi è complicata del tutto. La donna, che ...

