Una vita, anticipazioni 5 aprile: la confessione di Santiago (Di lunedì 5 aprile 2021) Santiago farà una confessione molto importante a Una vita. Le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 5 aprile, rivelano che il ragazzo messo con le spalle al muro, finirà per confessare a Marcia che i soldi che lei ha trovato nel cassetto, li ha vinti al gioco d'azzardo e le prometterà che non frequenterà più le bische. Nel frattempo, Rosina sarà infastidita dall'atteggiamento di Maite e lei le farà presente che non cambierà i suoi modi. Infine, Cinta convinta di essere sola a casa, inviterà Emilio, ma i due verranno scoperti da Arantxa. Una vita, spoiler 5 aprile: Santiago confessa a Marcia di aver giocato d'azzardo Santiago si è avvicinato a Bonifacio, un baro che si aggirava nel quartiere ed ha partecipato ad una ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 aprile 2021)farà unamolto importante a Una. Lerelative alla puntata in onda oggi 5, rivelano che il ragazzo messo con le spalle al muro, finirà per confessare a Marcia che i soldi che lei ha trovato nel cassetto, li ha vinti al gioco d'azzardo e le prometterà che non frequenterà più le bische. Nel frattempo, Rosina sarà infastidita dall'atteggiamento di Maite e lei le farà presente che non cambierà i suoi modi. Infine, Cinta convinta di essere sola a casa, inviterà Emilio, ma i due verranno scoperti da Arantxa. Una, spoiler 5confessa a Marcia di aver giocato d'azzardosi è avvicinato a Bonifacio, un baro che si aggirava nel quartiere ed ha partecipato ad una ...

