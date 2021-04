“Una targa per dire grazie ai soldati Russi arrivati a Bergamo per l’emergenza Covid” (Di lunedì 5 aprile 2021) Lunedì 5 aprile il Gruppo informale culturale “Leone Tostoj” ha presentato al Comune di Bergamo la richiesta per poter apporre una targa nel cimitero monumentale o in un luogo idoneo suggerito dalla stessa Giunta in ricordo dei medici e dei soldati della Federazione Russa arrivati nella città bergamasca durante la prima ondata di Covid. In un primo momento si era pensato a un monumento dove ricordare questo gesto di generosità. Ma, visti i costi si è pensato ad una targa che, se tutto procederà bene, potrebbe essere inaugurata nel mese di Giugno 2021. Non è possibile dimenticare come i medici e il persona militare della Federazione Russa hanno provveduto con grande generosità ad offrire aiuto alla città e alla provincia di Bergamo. Questa targa sarebbe ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Lunedì 5 aprile il Gruppo informale culturale “Leone Tostoj” ha presentato al Comune dila richiesta per poter apporre unanel cimitero monumentale o in un luogo idoneo suggerito dalla stessa Giunta in ricordo dei medici e deidella Federazione Russanella città bergamasca durante la prima ondata di. In un primo momento si era pensato a un monumento dove ricordare questo gesto di generosità. Ma, visti i costi si è pensato ad unache, se tutto procederà bene, potrebbe essere inaugurata nel mese di Giugno 2021. Non è possibile dimenticare come i medici e il persona militare della Federazione Russa hanno provveduto con grande generosità ad offrire aiuto alla città e alla provincia di. Questasarebbe ...

Advertising

targa_rtarga53 : @teoxandra Una testa di minchia! - sacco89 : Qualcuno ha (ri)scoperto l'acqua calda. Chissà come la prenderanno quando scopriranno che in 2 minuti, pagando qual… - baratto_m : Presentata al protocollo del @ComunediBergamo la richiesta per apporre una targa in ricordo dell'aiuto #Russo duran… - GTolstoj : Presentata al Comune di #Bergamo la richiesta per apporre una targa in ringraziamento dei medici russi durante la p… - targa_rtarga53 : @antoruotolo Ma se in Italia c’era chi voleva innalzare una statua a Craxi o al Generale Graziani, di cosa ti meravigli! -

Ultime Notizie dalla rete : Una targa Lavanderie in "odore" di 'ndrangheta, scatta il sequestro nell'Alessandrino ... accogliendo in toto l'appello del procuratore aggiunto Tiziano Masini , ha disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, di una Porsche Cayenne e una Bmw X1 con targa tedesca; la ...

Usavano catena di lavanderie per riciclare denaro sporco nell'alessandrino B.: una Porsche Cayenne e una BMW X1 con targa tedesca; la totalità dei fondi giacenti: su tutti i conti correnti da lui accesi presso vari Istituti di Credito tra cui 3 presso la Banca Credito ...

Bolognetta, BCsicilia chiede di istituire una “Targa” per ricordare Salvatore Curella Sicilia Oggi Notizie Vendesi Volvo V70 usata a 20 milioni di dollari Una procedura che, evidentemente, tiene conto dell’importanza della cifra e della rarità di una targa che è unica al mondo. “Non sono molti gli oggetti che esistono in un’unica copia – ha detto il ...

Al Sanremo Pellè gioca ancora in difesa Il secondo atto stagionale del Campionato Italiano Rally bussa ormai alla porta, in arrivo nel fine settimana dell'edizione numero sessantotto del Rally di Sanremo. Una delle gare tricolori con maggio ...

... accogliendo in toto l'appello del procuratore aggiunto Tiziano Masini , ha disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, diPorsche Cayenne eBmw X1 contedesca; la ...B.:Porsche Cayenne eBMW X1 contedesca; la totalità dei fondi giacenti: su tutti i conti correnti da lui accesi presso vari Istituti di Credito tra cui 3 presso la Banca Credito ...Una procedura che, evidentemente, tiene conto dell’importanza della cifra e della rarità di una targa che è unica al mondo. “Non sono molti gli oggetti che esistono in un’unica copia – ha detto il ...Il secondo atto stagionale del Campionato Italiano Rally bussa ormai alla porta, in arrivo nel fine settimana dell'edizione numero sessantotto del Rally di Sanremo. Una delle gare tricolori con maggio ...