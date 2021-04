Una storia d’amore in Lockdown: quello che rimane della verità (Di lunedì 5 aprile 2021) Prima del Lockdown ti amavo, adesso sono sicura. È la consapevolezza a cui molte coppie sono giunte durante la pandemia; le altre hanno divorziato già. E le soluzioni non erano molte, ma sono state varie. Perché se lo scorso anno la novità di un primo Lockdown ha quasi eccitato le coppie in una nuova costretta condizione, negli ultimi mesi non ci sono state più scuse. Pane al pane, vino al vino. Scesa la frenesia dei nuovi impegni da pandemia, arriva la monotonia di giorni tutti uguali a loro stessi. E non c’è ventaglio di alternative, la monotonia o diventa noia o opportunità. Ma comunque si evolvano le cose, quello che rimane è la verità. E la verità per un tasso di 140-150mila richieste è stato il divorzio. Amore e Lockdown, eppure, in Italia (sarà scuola di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Prima delti amavo, adesso sono sicura. È la consapevolezza a cui molte coppie sono giunte durante la pandemia; le altre hanno divorziato già. E le soluzioni non erano molte, ma sono state varie. Perché se lo scorso anno la novità di un primoha quasi eccitato le coppie in una nuova costretta condizione, negli ultimi mesi non ci sono state più scuse. Pane al pane, vino al vino. Scesa la frenesia dei nuovi impegni da pandemia, arriva la monotonia di giorni tutti uguali a loro stessi. E non c’è ventaglio di alternative, la monotonia o diventa noia o opportunità. Ma comunque si evolvano le cose,cheè la. E laper un tasso di 140-150mila richieste è stato il divorzio. Amore e, eppure, in Italia (sarà scuola di ...

Ultime Notizie dalla rete : Una storia Centro Italia coast to coast lungo la via Lauretana Un viaggio nella storia e nella bellezza La via Lauretana è molto più di una Francigena in miniatura. Chi la percorre scopre un tesoro troppo spesso trascurato: il patrimonio naturalistico, ...

Fabrizio Corona, la confessione da brividi: 'Pronto a sacrificare la vita' Una scritta sibillina, ma piena di significato, soprattutto dopo i gesti autolesionisti che si è ... La sua storia clinica non è mai stata sufficientemente approfondita. Se qualcuno non si occuperà di ...

Il leader e la spia. Una storia black Il Manifesto Dalla tenuta di caccia dei Medici alla villa di Papa Pacelli: le dimore storiche in vendita in Italia (a meno di 200mila euro) ma entrare in possesso di una tenuta appartenuta a chi ha vissuto la storia da protagonista è una chimera che, se in possesso delle condizioni economiche adeguate, oggi è possibile realizzare. Su ...

Da dove viene la Pasquetta Pasquetta è il nome con cui in Italia si indica la giornata del lunedì dopo la domenica di Pasqua: è un giorno di festa, come in molti altri posti del mondo, anche se per definirlo ci sono denominazio ...

