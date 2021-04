UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 6 aprile 2021

(Di lunedì 5 aprile 2021)di Unalin onda: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è sempre molto interessato alle vicende riguardanti Clara (Imma Pirone). Alberto Palladini (Maurizio Aiello) non riesce ad accettare la fine della sua storia con Clara e sarà protagonista di un inaspettato colpo di testa. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è sempre più sotto pressione, diviso com’è tra i problemi di salute del figlio Filippo (Michelangelo Tommaso) e la ricerca del colpevole dei sabotaggi ai Cantieri. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Advertising

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #6aprile - Sari_Baldini_89 : Le temperature si riabbassano (no vi prego 20 gradi col sole bollente mia temperatura prefe 4ever) e il mio scaldin… - Atrebor78 : Valerio un po’ posto al sole #LEredita - giovampiero1 : Intestino al posto del polmone, il padre della bimba: “Dopo 17 mesi la porteremo a vedere il sole” - beguiled2017 : RT @shondorhimes: pensavo fosse marina di un posto al sole -

Ultime Notizie dalla rete : POSTO SOLE

Daria Maria dalla sua nascita non ha ancora potuto vedere ile camminare sul prato, una patologia congenita pre - parto e la necessità di un trapianto di fegato, l'anno tenuta in ospedale nei suoi primi 17 mesi di vita. Secondo quanto riportato da ...Ora le faremo vedere il, gli alberi, le foglie . Pap Adrian si commuove nel raccontare la ... a seguito di una malformazione alla nascita con lo scivolamento dell intestino aldel polmone. ...Perché al di fuori del mondo collezionistico non solo lo si conosce ma si crede abbia un grande ... ecco la serie di incontri digitali collocata sotto al titolo “La posta mai immaginata”. Sei gli ...Ora le faremo vedere il sole, gli alberi, le foglie ... alla nascita con lo scivolamento dell’intestino al posto del polmone. «Una storia miracolosa di rinascita», dicono alla Città ...