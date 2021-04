Un Posto al Sole Anticipazioni 6 aprile 2021: Patrizio perde la testa. Il Giordano è fuori controllo... (Di lunedì 5 aprile 2021) Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 6 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Patrizio perde completamente la testa e si lascia andare a un gesto folle e incontrollato. Leggi su comingsoon (Di lunedì 5 aprile 2021) Vediamo ledi Unaldella Puntata del 6. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,completamente lae si lascia andare a un gesto folle e incontrollato.

Advertising

JayPolemica : @IlariaBifarini @BarillariDav Infatti dove si è propagata la pandemia in Italia? A Bergamo, un posto notoriamente c… - MaxxMereghetti : Alla ricerca di un posto per attraccare con la feluca prima che il sole ?? scompaia con le ultime luci del tramonto… - eflatmajor73 : @prokofiev91 Sono a posto mi piace stare al sole ?? - Read2morrow : La lega probabilmente cercava solo un posto al sole che pagherà alle prossime elezioni. Ammezzissi si torni a votar… - dassste : @MariaV75811 @zanzibardy Posto stupendo...uno dei più belli che ho visto in Italia….ricordo un bagno in un'acqua un… -