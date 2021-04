Un migliaio di lettere mai consegnate e nascoste nel sottoscala, postino denunciato (Di lunedì 5 aprile 2021) Posta mai consegnata e nascosta nel sottoscala di un condominio. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce che hanno sequestrato un migliaio fra lettere e plichi e denunciato... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 aprile 2021) Posta mai consegnata e nascosta neldi un condominio. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce che hanno sequestrato unfrae plichi e...

Ultime Notizie dalla rete : migliaio lettere Un migliaio di lettere mai consegnate e nascoste nel sottoscala, postino denunciato Posta mai consegnata e nascosta nel sottoscala di un condominio. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce che hanno sequestrato un migliaio fra lettere e plichi e denunciato un giovane di 28 anni, ex portalettere. Le missive - lettere, riviste ma anche bollette, comunicazioni di compagnie assicurative e telefoniche - avrebbero ...

