Un condono per tutte le stagioni: dall’Unità d’Italia a Mario Draghi, storia della legge preferita dai politici (e dai loro elettori) (Di lunedì 5 aprile 2021) Dal Regno d’Italia alla Repubblica. La Prima e pure la Seconda. Un secolo e mezzo di storia costellata da una lunga scia di condoni e sanatorie di tutti i tipi in favore dei contribuenti disonesti. Varati da governi e maggioranze di ogni colore, spesso nel silenzio delle opposizioni. Ché il partito degli evasori è variegato e trasversale. Ma, soprattutto, sposta consensi. Una lezione, del resto, appresa già dagli antichi romani con la favolosa remissio tributi del 118 dell’imperatore Adriano… Il primo esempio di sanatoria in campo tributario risale a poche settimane dopo l’Unità d’Italia, grazie a un regio decreto varato a giugno del 1861: riguardava l’abbuono di pene pecuniarie per omissioni relative alle rendite soggette a tassa di manomorta. E il Duce? Per lui gli evasori delle imposte erano “i peggiori parassiti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Dal Regnoalla Repubblica. La Prima e pure la Seconda. Un secolo e mezzo dicostellata da una lunga scia di condoni e sanatorie di tutti i tipi in favore dei contribuenti disonesti. Varati da governi e maggioranze di ogni colore, spesso nel silenzio delle opposizioni. Ché il partito degli evasori è variegato e trasversale. Ma, soprattutto, sposta consensi. Una lezione, del resto, appresa già dagli antichi romani con la favolosa remissio tributi del 118 dell’imperatore Adriano… Il primo esempio di sanatoria in campo tributario risale a poche settimane dopo l’Unità, grazie a un regio decreto varato a giugno del 1861: riguardava l’abbuono di pene pecuniarie per omissioni relative alle rendite soggette a tassa di manomorta. E il Duce? Per lui gli evasori delle imposte erano “i peggiori parassiti ...

