Un americano su due ha ricevuto il vaccino: record di 4 milioni di inoculazioni in un solo giorno (Di lunedì 5 aprile 2021) Cifre enormi. Gli Stati Uniti viaggiano spediti verso il ritorno alla normalità. Su 328 milioni di abitanti, inclusi i bambini per i quali al momento non è prevista la vaccinazione, il 50% è stato vaccinato. Escludendo i più piccoli la percentuale sale notevolmente. L'esatto opposto di Italia ed Europa dove le vaccinazioni vanno avanti a singhiozzo e l'obiettivo dell'immunità, con questi ritmi, potrebbe arrivare nel primo trimestre del 2022. Nell'America di Biden si viaggia a ritmi serrati. Sabato oltre 4 milioni di dosi di vaccino sono state somministrate agli americani in sole 24 ore. È il nuovo record nella campagna di vaccinazione USA. L'amministrazione punta a vaccinare 200 milioni di persone nei primi cento giorni del mandato del nuovo presidente. Il traguardo è vicinissimo.

