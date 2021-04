Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di martedì 6 aprile 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.30 – Juventus, le Ultime sulla clausola di De Ligt – Il contratto di Matthijs De Ligt con la Juve prevede una clausola rescissoria di 150 milioni. A rivelarlo è il giornalista Fabrizio Romano, che sottolinea però come la clausola sia attiva solamente a partire a luglio 2022, come anche quella di Erling Haaland con il Borussia Dortmund. Ore 22.00 – Sassuolo, De Zerbi si racconta – Roberto De Zerbi ha parlato a “Nero & Verde”, sui canali ufficiali del Sassuolo. Ecco le dichiarazioni Ore 21.00 – Napoli, negativi i tamponi su Zielinski e i tre nazionali – Nel dettaglio, ad essere sottoposti al test sono stati Zielinski (falso positivo qualche ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.30 – Juventus, lesulla clausola di De Ligt – Il contratto di Matthijs De Ligt con la Juve prevede una clausola rescissoria di 150 milioni. A rivelarlo è il giornalista Fabrizio Romano, che sottolinea però come la clausola sia attiva solamente a partire a luglio 2022, come anche quella di Erling Haaland con il Borussia Dortmund. Ore 22.00 – Sassuolo, De Zerbi si racconta – Roberto De Zerbi ha parlato a “Nero & Verde”, sui canali ufficiali del Sassuolo. Ecco le dichiarazioni Ore 21.00 – Napoli, negativi i tamponi su Zielinski e i tre nazionali – Nel dettaglio, ad essere sottoposti al test sono stati Zielinski (falso positivo qualche ...

Advertising

fanpage : ?? Il dottor Bassetti rassicura: 'I benefici di AstraZeneca superano ampiamente i rischi' - Agenzia_Ansa : Sono 10.680 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - sole24ore : #Coronavirus: Uk, dal 9 #tamponi gratis per tutti due volte a settimana. #Pregliasco: «Restrizioni servono, mantene… - negromanten1 : @BluDiChina @JeorgVanZap @pbecchi I container ci sono in usa forse in Canada e ci sono anche in italia dalle ultime… - ArmandaGelsomin : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultime notizie: altri 10.680 casi e 296 vittime. Il tasso di positività balza al 10,4% -