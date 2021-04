Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di lunedì 5 aprile 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.35 – Inter, la richiesta di Maksimovic – Valutazioni in corso da parte dell’Inter circa l’acquisto a parametro zero di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Napoli. Secondo Calciomercato.com, Maksimovic avrebbe già comunicato all’Inter la sua richiesta d’ingaggio: 2 milioni a stagione. Richiesta al vaglio della dirigenza nerazzurra. Ore 9.15 – Ibra vicino alla firma – Rinnovo Ibrahimovic: countdown iniziato. Il gigante svedese è molto vicino a trovare l’accordo per il rinnovo con i rossoneri. Ore 8.22 – Napoli, contatti cn Schouten – Secondo quanto riferito da CalcioNapoli24, il centrocampista ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.35 – Inter, la richiesta di Maksimovic – Valutazioni in corso da parte dell’Inter circa l’acquisto a parametro zero di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Napoli. Secondo Calciomercato.com, Maksimovic avrebbe già comunicato all’Inter la sua richiesta d’ingaggio: 2 milioni a stagione. Richiesta al vagliodirigenza nerazzurra. Ore 9.15 – Ibra vicino alla firma – Rinnovo Ibrahimovic: countdown iniziato. Il gigante svedese è molto vicino a trovare l’accordo per il rinnovo con i rossoneri. Ore 8.22 – Napoli, contatti cn Schouten – Secondo quanto riferito da CalcioNapoli24, il centrocampista ...

Addio smartphone Lg: ufficiale la chiusura della divisione telefonia dell'azienda Lg ha deciso di dire addio alla propria divisione telefonia a livello globale. Lo ha stabilito e annunciato il Cda dell'azienda: una scelta strategica che permetterà all'azienda di focalizzare ...

Coronavirus, ultime notizie. Record di contagi in India, chiusi centri commerciali e ristoranti Il Sole 24 ORE 5 Serie TV da vedere su Netflix dopo Gli Irregolari di Baker Street Se vi è piaciuta la serie di Tom Bidwell incentrata sui giovani "assistenti" di Watson e Sherlock Holmes, ecco cinque titoli in streaming a cui potreste appassionarvi allo stesso modo. Arrivata in ...

Negli USA sta iniziando una quarta ondata di Covid - epidemiologo 'Sembra che ci troviamo in un ciclo di attività regionali e in questo momento il midwest superiore si sta accendendo assieme al nord-est, e non passerà molto tempo prima che il resto del paese segua', ...

