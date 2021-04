Ultime dal 1984: Facebook ha rimosso la pagina del Primato Nazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr – La pagina Facebook del Primato Nazionale non esiste più. Negli stessi giorni in cui in Italia si discute di una nuova legge che nel migliore dei casi sarebbe inutile e nel peggiore sarebbe liberticida, ma che pure viene presentata a reti unificate come una grande conquista di libertà, ovvero la legge Zan, lo stato reale della libertà in Italia è il seguente: la pagina di una testata regolarmente registrata, che contava circa 90.000 like, può essere cancellata dal social network di Mark Zuckerberg con un clic, senza preavvisi né motivazioni. Al suo posto compare un avviso, che recita «Questa pagina non è disponibile. Il link potrebbe essere non funzionante o la pagina potrebbe essere stata rimossa». L’oscuramento è verosimilmente legato alla conferenza che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr – Ladelnon esiste più. Negli stessi giorni in cui in Italia si discute di una nuova legge che nel migliore dei casi sarebbe inutile e nel peggiore sarebbe liberticida, ma che pure viene presentata a reti unificate come una grande conquista di libertà, ovvero la legge Zan, lo stato reale della libertà in Italia è il seguente: ladi una testata regolarmente registrata, che contava circa 90.000 like, può essere cancellata dal social network di Mark Zuckerberg con un clic, senza preavvisi né motivazioni. Al suo posto compare un avviso, che recita «Questanon è disponibile. Il link potrebbe essere non funzionante o lapotrebbe essere stata rimossa». L’oscuramento è verosimilmente legato alla conferenza che ...

