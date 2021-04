Ufficiale, LG chiude la divisione di telefonia mobile. Addio agli smartphone marchiati LG (Di lunedì 5 aprile 2021) È finita. LG non è riuscita a trarre profitti dalla sua divisione di telefonia mobile e ne ha annunciato ufficialmente la chiusura. Gli smartphone tuttora in gamma continueranno a essere venduti. Saranno garantiti assistenza e aggiornamenti. LG punterà ai veicoli elettrici, l’IoT e le soluzione B2B... Leggi su dday (Di lunedì 5 aprile 2021) È finita. LG non è riuscita a trarre profitti dalla suadie ne ha annunciato ufficialmente la chiusura. Glituttora in gamma continueranno a essere venduti. Saranno garantiti assistenza e aggiornamenti. LG punterà ai veicoli elettrici, l’IoT e le soluzione B2B...

