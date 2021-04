UFC, Vettori vs Holland: data, orario e come vederlo in tv e streaming (Di lunedì 5 aprile 2021) Marvin Vettori (16-4-1) è pronto a sfidare Kevin Holland (21-6), che sostituisce Darren Till, originario avversario costretto al forfait per un infortunio alla clavicola. Sabato 10 aprile, a partire dalle 21:00 andrà in scena un evento storico per le mma italiane nella cornice dello UFC Apex di Las Vegas. Il 27enne di Mezzocorona, reduce dalla vittoria nel 2020 su Hermansson che gli ha permesso di scalare il Ranking dei pesi medi e di portarsi al sesto posto, cerca una vittoria che potrebbe garantirgli il pass per il match titolato. L’incontro di Vettori dovrebbe andare in scena intorno alle 22:30/23:00, insomma un orario italiano comodissimo anche per il pubblico europeo. L’evento sarà trasmesso interamente su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e con la cronaca ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Marvin(16-4-1) è pronto a sfidare Kevin(21-6), che sostituisce Darren Till, originario avversario costretto al forfait per un infortunio alla clavicola. Sabato 10 aprile, a partire dalle 21:00 andrà in scena un evento storico per le mma italiane nella cornice dello UFC Apex di Las Vegas. Il 27enne di Mezzocorona, reduce dalla vittoria nel 2020 su Hermansson che gli ha permesso di scalare il Ranking dei pesi medi e di portarsi al sesto posto, cerca una vittoria che potrebbe garantirgli il pass per il match titolato. L’incontro didovrebbe andare in scena intorno alle 22:30/23:00, insomma unitaliano comodissimo anche per il pubblico europeo. L’evento sarà trasmesso interamente su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e con la cronaca ...

