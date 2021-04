Tragedia di Pasqua nel Napoletano, litiga in strada per l’ex moglie: morto 33enne (Di lunedì 5 aprile 2021) Una lite in strada si è trasformata in Tragedia a Cicciano, comune dell’agro nolano. Pasquale Lauro, 33enne del posto, si è accasciato al suolo nei pressi della sua abitazione nel rione Iacp. Cicciano, Pasquale litiga per l’ex moglie e muore per un malore Il dramma si è consumato ieri intorno alle 19 e 30. Pasquale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 aprile 2021) Una lite insi è trasformata ina Cicciano, comune dell’agro nolano.le Lauro,del posto, si è accasciato al suolo nei pressi della sua abitazione nel rione Iacp. Cicciano,lepere muore per un malore Il dramma si è consumato ieri intorno alle 19 e 30.le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

