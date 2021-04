Tottenham, Mourinho: «Il futuro di Kane? Sarà un’estate strana» (Di lunedì 5 aprile 2021) Jose Mourinho parla del futuro di Harry Kane: ecco le dichiarazioni del tecnico del Tottenham sul centravanti inglese Jose Mourinho, dopo il 2-2 contro il Newcastle, ha parlato di Harry Kane dopo la doppietta dell’inglese. «Lavora benissimo ogni giorno, è veramente professionale e si impegna con i compagni. Non ho niente da dire. Tre anni di contratto. Nient’altro da dire. Non è mai venuto a comunicarmi nessuna cosa finora. Sappiamo che tutti dovremo attenderci una strana estate, nel senso che ci Sarà una finestra molto diversa rispetto alle scorse stagioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Joseparla deldi Harry: ecco le dichiarazioni del tecnico delsul centravanti inglese Jose, dopo il 2-2 contro il Newcastle, ha parlato di Harrydopo la doppietta dell’inglese. «Lavora benissimo ogni giorno, è veramente professionale e si impegna con i compagni. Non ho niente da dire. Tre anni di contratto. Nient’altro da dire. Non è mai venuto a comunicarmi nessuna cosa finora. Sappiamo che tutti dovremo attenderci unaestate, nel senso che ciuna finestra molto diversa rispetto alle scorse stagioni». Leggi su Calcionews24.com

