Tornano gli incendi boschivi, vigili del fuoco costretti agli straordinari in Valle Telesina (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino – Torna la piaga degli incendi boschivi. Pomeriggio di lavoro per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Benevento chiamati a spegnere le fiamme sviluppatesi nel territorio di San Salvatore Telesino sul Monte Pugliano e San Lupo. Le fiamme sono state alimentate dal vento che si è alzato attorno dalla tarda mattinata di oggi. Numerose le squadre dei caschi rossi impegnate a domare le fiamme alimentate anche dalle sterpaglie secche e dalla erba incolta. Come sempre succede in questi casi occorre chiarire le cause che hanno generato il fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

