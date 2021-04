Test militari nell' Artico | quando il ghiaccio sarà sciolto Russia | brutale minaccia agli Usa?

(Di lunedì 5 aprile 2021) L'allarme, esplosivo, arriva dalla Cnn, che mette nel mirino la. Secondo l'emittente, infatti, Mosca starebbeando "nuove armi" in una regione in cui ilè in via di scioglimento a cadell'emergenza climatica, il tutto "nel tentativo di proteggere la sua costa settentrionale e aprire una rotta marittima chiave dall'Asia all'Europa". Secondo quanto afferma la Cnn, lasta "continuamente" rafforzando le basila costa artica del Paese, oltre a costruire strutture di stoccaggio sotterranee probabilmente per ospitare i droni subacquei nucleari strategici Poseidon e altre nuove armi ad alta tecnologia. E ancora, la Cnn rimarca come l'hardware russo'estremo nord include anche i bombardieri e jet MiG31BM e nuovi sistemi radar ...

apavo75 : RT @alex_orlowski: @Gegge06465308 Si prevede eccomi, test psicologici sui militari che hanno accesso alle informazioni sensibili. Sapevano… - alex_orlowski : @Gegge06465308 Si prevede eccomi, test psicologici sui militari che hanno accesso alle informazioni sensibili. Sape… - giovanni_nania : un sabato ho fatto così schifo da svenire davanti le camionette dei militari a via Dante. oggi ho fatto il test di… - LatinaBiz : Carabinieri A Sezze i carabinieri hanno denunciato un 60enne romeno che nella serata del 31 marzo è rimasto coinvo… - gabree1991 : RT @simpas_tw: I russi comprano i nostri segreti militari a 5000 euro e noi non riusciamo a sapere il risultato del test del DNA di Denise… -

Ultime Notizie dalla rete : Test militari

IlGiunco.net

...decisivo per arrivare a 500.000 vaccinazione al giorno ha detto figliuolo 18025 positivi al...scandaloso che in piena pandemia non c'è sino i conflitti armati e si sforzino gli arsenali......decisivo per arrivare a 500.000 vaccinazione al giorno ha detto figliuolo 18025 positivi al...scandaloso che in piena pandemia non c'è sino i conflitti armati e si sforzino gli arsenali...CASTEL DEL PIANO - Prima si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test, poi ha iniziato a spintonare i carabinieri che, dopo aver perquisito la sua auto, ...A Maccarese i carabinieri hanno denunciato un uomo, positivo alI'alcol test, dopo essere intervenuti in occasione di un rocambolesco incidente stradale. I militar hanno accertato che l'autista di ...