Terremoto L’Aquila | Pezzopane | “L’Italia si salva solo con la prevenzione”

(Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – “Lo scorrere dei nomi delle 309 vittime ci riporta inevitabilmente a quel dolore delle terribili prime ore, quando, ignari della dimensione della tragedia, ci adoperavamo per dare sollievo ai nostri cari, se li trovavamo ancora vivi. E stanotte ricorderemo, con migliaia di fiammelle accese alle finestre , chi non c’è più“. Inizia così il ricordo di Stefania Pezzopane, oggi deputata Pd e allora, 6 aprile 2009, presidente della provincia dell’Aquila, per il 12.mo anniversario del terremoto.