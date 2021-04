Ternana | Lucarelli | “La gavetta è necessaria | chi fa il grande salto può avere lacune”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Con ampio anticipo, laguidata da Cristianoha conquistato la promozione diretta in Serie B. Il tecnico delle Fere è intervenuto sul canale Twitch di calciomercato.com dove ha parlato della sua esperienza di allenatore e della stagione della sua squadra. In particolare, è interessante leggere le sue considerazioni in merito al passaggio da calciatore a guida tecnica e sulla necessità della. un discorso che, inevitabilmente, rimanda all'esperienza Pirlo alla Juventus:"È stato un passaggio obbligato cominciare dalle realtà più basse e complicate. E' come il neopatentato, che all'inizio deve imparare a guidare con la macchina scassata di mamma e papà... Dopo la vittoria di campionato e Supercoppa con gli Allievi del Parma, avevo la possibilità di restare lì e attendere che arrivasse l'opportunità per salire di ...

Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana dominatrice del girone C di Serie C, è stato l'ospite d'eccezione di calciomercato.com in occasione della diretta di oggi sul nostro canale Twitch.