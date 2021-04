Tennistavolo | i convocati dell’Italia per l’ultimo evento di qualificazione diretta alle Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 aprile 2021) Nell’ultima occasionedi accesso ai Giochi sarà a disposizione nel Torneo Europeo diOlimpica, in programma dal 21 al 25 aprile a Guimarães (Portogallo): l‘Italia, che al momento non ha qualificati in questo sport, potrà schierare in terra lusitana il contingente massimo, composto da quattro atleti, due per genere. Le iscrizioni si sono chiuse a fine marzo, e per l’Italia saranno al via Niagol Stoyanov, Mihai Bobocica, Debora Vivarelli e Giorgia Piccolin, ovvero gli atleti già visti all’opera nel Torneo Mondiale diOlimpica di Doha, nonché gli azzurri attualmente con la miglior classifica. In Portogallo 5 uomini e 4 donne si qualificheranno per gli eventi individuali dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Sia per gli uomini che per le donne il torneo consisterà in una ...