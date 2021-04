Tennis, sono dieci i top 100 per l’Italia dopo il trionfo di Mager a Marbella (Di lunedì 5 aprile 2021) Quello di oggi è un altro lunedì da ricordare per il nostro Tennis. dopo il successo di ieri di Gianluca Mager al Challenger di Marbella, infatti, diventano ufficialmente dieci i giocatori italiani presenti in top 100. Un record assoluto, questo, che consente all’ Italia di agganciare gli Stati Uniti e di posizionarsi un gradino sotto a Spagna e Francia. Un bellissimo viatico verso Marbella e Cagliari, i due tornei di questa settimana che segnano l’inizio della stagione su terra battuta. Tantissimi gli azzurri protagonisti. Gianluca Mager ancora una volta in rimonta E’ stata una settimana da incorniciare per Gianluca Mager al Challenger di Marbella. Il sanremese, nel pomeriggio di ieri, ha sconfitto in finale il beniamino di casa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Quello di oggi è un altro lunedì da ricordare per il nostroil successo di ieri di Gianlucaal Challenger di, infatti, diventano ufficialmentei giocatori italiani presenti in top 100. Un record assoluto, questo, che consente all’ Italia di agganciare gli Stati Uniti e di posizionarsi un gradino sotto a Spagna e Francia. Un bellissimo viatico versoe Cagliari, i due tornei di questa settimana che segnano l’inizio della stagione su terra battuta. Tantissimi gli azzurri protagonisti. Gianlucaancora una volta in rimonta E’ stata una settimana da incorniciare per Gianlucaal Challenger di. Il sanremese, nel pomeriggio di ieri, ha sconfitto in finale il beniamino di casa ...

