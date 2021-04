Tennis, a Miami sfuma il sogno di Sinner ma il talento azzurro sale in classifica: 10 italiani nella Top 100 (Di lunedì 5 aprile 2021) “Oggi non è stata la nostra giornata, ma abbiamo fatto grandi miglioramenti”. Così Jannik Sinner, 19 anni, il nuovo astro nascente del Tennis italiano, con flemma senza perdere il buonumore, ha commentato la sua sconfitta nella finale del torneo Miami Open contro il suo amico, compagno di allenamenti e di doppio Hubert Hurkacz. La sfida tra i due è finita con un abbraccio e tanti sorrisi. I complimenti a Hurkacz “Complimenti, in questi dieci giorni hai dimostrato tutto il tuo talento. Sei il mio migliore amico sul circuito, sono orgoglioso della persona che sei. Spero che giocheremo ancora il doppio insieme” ha detto Sinner durante la cerimonia di premiazione. Hubert Hurkacz, l’amico-avversario polacco, ha cominciato il match molto meglio, ingranando le battute giuste, rubandogli il ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 5 aprile 2021) “Oggi non è stata la nostra giornata, ma abbiamo fatto grandi miglioramenti”. Così Jannik, 19 anni, il nuovo astro nascente delitaliano, con flemma senza perdere il buonumore, ha commentato la sua sconfittafinale del torneoOpen contro il suo amico, compagno di allenamenti e di doppio Hubert Hurkacz. La sfida tra i due è finita con un abbraccio e tanti sorrisi. I complimenti a Hurkacz “Complimenti, in questi dieci giorni hai dimostrato tutto il tuo. Sei il mio migliore amico sul circuito, sono orgoglioso della persona che sei. Spero che giocheremo ancora il doppio insieme” ha dettodurante la cerimonia di premiazione. Hubert Hurkacz, l’amico-avversario polacco, ha cominciato il match molto meglio, ingranando le battute giuste, rubandogli il ...

