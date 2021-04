Tennis, 10 italiani nella top-100 del ranking ATP: il circolo virtuoso del movimento maschile italiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Jannik Sinner si è preso le prime pagine dei giornali questa settimana, ma quanto sta accadendo nel mondo del Tennis maschile italiano non è frutto solo dell’eccellente prestazione del giocatore altoatesino, ma di una tendenza che si è radicata nel tempo. A partire, da oggi, infatti saranno ben dieci i giocatori azzurri tra i primi 100 del ranking ATP. Parliamo di numeri importanti che portano a dire senza timori di essere smentiti che il Bel Paese sia tra la realtà nelle quali lo sport con racchetta e pallina sta raccogliendo i migliori risultati: soltanto la Francia e la Spagna hanno più giocatori (11) tra i migliori 100. Se si riavvolge il nastro, infatti, era stato ad esempio Lorenzo Musetti a farsi strada ad Acapulco, raggiungendo le prime semifinali di un ATP 500 ad Acapulco, eliminando giocatori di un certo ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Jannik Sinner si è preso le prime pagine dei giornali questa settimana, ma quanto sta accadendo nel mondo delnon è frutto solo dell’eccellente prestazione del giocatore altoatesino, ma di una tendenza che si è radicata nel tempo. A partire, da oggi, infatti saranno ben dieci i giocatori azzurri tra i primi 100 delATP. Parliamo di numeri importanti che portano a dire senza timori di essere smentiti che il Bel Paese sia tra la realtà nelle quali lo sport con racchetta e pallina sta raccogliendo i migliori risultati: soltanto la Francia e la Spagna hanno più giocatori (11) tra i migliori 100. Se si riavvolge il nastro, infatti, era stato ad esempio Lorenzo Musetti a farsi strada ad Acapulco, raggiungendo le prime semifinali di un ATP 500 ad Acapulco, eliminando giocatori di un certo ...

