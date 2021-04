Temptation Island: Antonella Elia e Pietro delle Piane di nuovo insieme (Di lunedì 5 aprile 2021) La coppia di Temptation Island Vip al centro di numerose polemiche e indiscrezioni è tornata di nuovo insieme; una Pasqua all’insegna dell’amore, nell’intimità della coppia. Antonella e Pietro stanno di nuovo ufficialmente insieme? Scopriamolo insieme! Pietro delle Piane e Antonella Elia hanno fatto tremare i loro fan quando, dopo la loro partecipazione a Temptation Island, hanno deciso di lasciarsi; diverse seconde occasioni per i due, sempre sfumate in una rottura. Dopo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 aprile 2021) La coppia diVip al centro di numerose polemiche e indiscrezioni è tornata di; una Pasqua all’insegna dell’amore, nell’intimità della coppia.stanno diufficialmente? Scopriamolohanno fatto tremare i loro fan quando, dopo la loro partecipazione a, hanno deciso di lasciarsi; diverse seconde occasioni per i due, sempre sfumate in una rottura. Dopo Articolo completo: dal blog SoloDonna

