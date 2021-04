'Tempi difficili': convegno online con i presidenti delle centrali cooperative dell'Emilia Romagna (Di lunedì 5 aprile 2021) Tema di indubbio interesse che il Circolo Cooperatori Aps mette al centro della video conferenza promossa per il 14 aprile alle ore 17,30. Ospiti e relatori d'eccezione i tre presidenti regionali ... Leggi su cesenatoday (Di lunedì 5 aprile 2021) Tema di indubbio interesse che il Circolo Cooperatori Aps mette al centroa video conferenza promossa per il 14 aprile alle ore 17,30. Ospiti e relatori d'eccezione i treregionali ...

