Svegliati amore mio | mercoledì 7 aprile ultima puntata | ecco le anticipazioni

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 5 aprile 2021)alle ore 21:20 su Canale 5, andrà in onda la terza edella miniseriemio, con protagonista Sabrina Ferilli, nei panni di Nanà e Ettore Bassi, che interpreta il marito Sergio. La fiction affronta un tema molto delicato come quello dell'inquinamento delle fabbriche che, qualora non controllino le loro emissioni, possono provocare gravi malattie finanche la morte, dei residenti dei centri abitati situati in prossimità di detti stabilimenti industriali. Un tema quanto mai attuale, che ha fatto subito correre il pensiero a Taranto e alle tante morti di tumore, soprattutto nel quartiere Tamburi, ubicato nei pressi dell'ex Ilva. Sergio accusato di aver ucciso Mimmo Nei due episodi andati in onda, Nanà e Sergio, sono stati sconvolti dalla ...