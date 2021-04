Super Mario Bros del 1986 venduto a 660mila dollari (Di lunedì 5 aprile 2021) Asta record da Heritage Auctions per il videogioco Super Mario Bros: una copia ancora sigillata risalente al 1986 è stata venduta per 660mila dollari Una copia sigillata del popolare videogioco Super Mario Bros. prodotto dalla giapponese Nintendo Co., acquistata nel 1986 e rimasta nascosta in un cassetto fino ad oggi, è stata battuta all’asta per 660.000 dollari dalla casa… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) Asta record da Heritage Auctions per il videogioco: una copia ancora sigillata risalente alè stata venduta perUna copia sigillata del popolare videogioco. prodotto dalla giapponese Nintendo Co., acquistata nele rimasta nascosta in un cassetto fino ad oggi, è stata battuta all’asta per 660.000dalla casa… L'articolo Corriere Nazionale.

