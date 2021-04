Sudan, scontri nel Darfur dell'Ovest: almeno 40 morti in tre giorni (Di lunedì 5 aprile 2021) almeno 40 persone sono state uccise e 58 ferite in Sudan in tre giorni di scontri nello Stato del Darfur dell'Ovest, secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite. I combattimenti, precisa l'Ufficio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 aprile 2021)40 persone sono state uccise e 58 ferite inin tredinello Stato del, secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite. I combattimenti, precisa l'Ufficio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Sudan, scontri nel Darfur dell'Ovest: almeno 40 morti in tre giorni #darfur - BreakingItalyNe : SUDAN: Scontri tribali nello stato del Darfur Occidentale: Sale a 40 morti e 58 feriti in tre giorni - BreakingItalyNe : SUDAN: Scontri tribali nello stato del Darfur Occidentale: Almeno 18 morti e 54 feriti - periodicodaily : Strade mortali in Sud Sudan: attacchi e scontri a fuoco #SudSudan @CMadapple -

Ultime Notizie dalla rete : Sudan scontri Sudan, scontri nel Darfur dell'Ovest: almeno 40 morti in tre giorni Almeno 40 persone sono state uccise e 58 ferite in Sudan in tre giorni di scontri nello Stato del Darfur dell'Ovest, secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite. I combattimenti, precisa l'Ufficio dell'Onu per il coordinamento umanitario (Ocha), ...

Sudan: 18 morti in scontri tribali nel Darfur Diciotto persone sono state uccise e 54 ferite negli scontri tribali avvenuti tra sabato e domenica a El - Geneina, capitale del Darfur occidentale, regione travagliata del Sudan occidentale. Lo ha riferito il Comitato Centrale dei Medici Sudanese. ...

Sudan, scontri nel Darfur dell'Ovest: almeno 40 morti in tre giorni TGCOM Sudan, scontri nel Darfur dell'Ovest: almeno 40 morti in tre giorni Almeno 40 persone sono state uccise e 58 ferite in Sudan in tre giorni di scontri nello Stato del Darfur dell'Ovest, secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite. I combattimenti, precisa l'Ufficio ...

Sudan: 18 morti in scontri tribali nel Darfur Diciotto persone sono state uccise e 54 ferite negli scontri tribali avvenuti tra sabato e domenica a El-Geneina, capitale del Darfur occidentale, regione travagliata del Sudan occidentale. Lo ha rife ...

Almeno 40 persone sono state uccise e 58 ferite inin tre giorni dinello Stato del Darfur dell'Ovest, secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite. I combattimenti, precisa l'Ufficio dell'Onu per il coordinamento umanitario (Ocha), ...Diciotto persone sono state uccise e 54 ferite neglitribali avvenuti tra sabato e domenica a El - Geneina, capitale del Darfur occidentale, regione travagliata deloccidentale. Lo ha riferito il Comitato Centrale dei Medici Sudanese. ...Almeno 40 persone sono state uccise e 58 ferite in Sudan in tre giorni di scontri nello Stato del Darfur dell'Ovest, secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite. I combattimenti, precisa l'Ufficio ...Diciotto persone sono state uccise e 54 ferite negli scontri tribali avvenuti tra sabato e domenica a El-Geneina, capitale del Darfur occidentale, regione travagliata del Sudan occidentale. Lo ha rife ...