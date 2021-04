Storia di una fake news: video de ilfattoquotidiano.it del 2013 sta girando sui social in Brasile come testimonianza di proteste anti-Covid (Di lunedì 5 aprile 2021) Un video del fattoquotidiano.it di Cosimo Caridi datato caricato il 9 dicembre 2013 su YouTube è diventato protagonista negli ultimi giorni di una fake news in Brasile, del tutto travisato dal suo contesto spazio-temporale. La nostra redazione negli ultimi giorni ha infatti ricevuto decine di segnalazioni di violazione da parte di YouTube, tutte relative al “furto” del video da parte di numerosi altri canali. È stato girato quasi otto anni fa a Torino mentre in piazza si stavano svolgendo le manifestazioni “anticrisi” dei Forconi e nelle immagini si vedono gli agenti mentre si tolgono i caschi. Un gesto al quale seguono gli applausi dei manifestanti. Ma le stesse immagini sono state utilizzate da diversi canali YouTube brasiliani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Undel fattoquotidiano.it di Cosimo Caridi datato caricato il 9 dicembresu YouTube è diventato protagonista negli ultimi giorni di unain, del tutto travisato dal suo contesto spazio-temporale. La nostra redazione negli ultimi giorni ha infatti ricevuto decine di segnalazioni di violazione da parte di YouTube, tutte relative al “furto” delda parte di numerosi altri canali. È stato girato quasi otto anni fa a Torino mentre in piazza si stavano svolgendo le manifestazioni “crisi” dei Forconi e nelle immagini si vedono gli agenti mentre si tolgono i caschi. Un gesto al quale seguono gli applausi dei manifest. Ma le stesse immagini sono state utilizzate da diversi canali YouTube brasiliani ...

