Speranza proroga la stretta sui viaggi | Paola Ferrari | “No comment” TWEET

(Di lunedì 5 aprile 2021)contro il Ministro Roberto. La popolare giornalista di Rai Sport sul suo profilo Twitter ha pubblicato uno screenshot su una notizia de La Stampa sulla decisione del ministro dire lasuiall’estero fino al 30 aprile. Secco e indignato ilo di: “” con hashtag eloquenti: #are e #Libertà.#coronavirus #Covid 19 #are #Liberta pic.twitter.com/XUJprArE9g —(@og) April 5, 2021 SportFace.

ROMA - A causa dell'elevato numero di contagi da coronavirus, il ministro della salute Roberto, con un'ordinanza del 2 Aprile ha deciso di mantenere fino al 30 Aprile le limitazioni disposte dall'ordinanza del 30 Marzo per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici ......in ville Giardini sulle spiagge Ma tu gli hai Caselle sulle direttrici di uscita è rientrata delle località solitamente più gettonate Intanto il ministro della Salute Robertola ...Ci risiamo, altro giro altra corsa. La mini-quarantena di cinque giorni imposta a chi rientra dall'estero doveva servire ad arginare le fughe ...Emergenza Covid, il ministro della salute ha firmato la proroga fino al 30 Aprile dell'ordinanza. Doppio tampone e quarantena per 5 giorni ROMA — A causa dell'elevato numero di contagi da coronavirus, ...