Sossio Aruta svela perché è disoccupato (e come mai è stato scartato all'Isola 15) (Di lunedì 5 aprile 2021) Sossio Aruta ha raccontato il periodo difficile che sta affrontando a causa della pandemia in corso e il perché della mancata partecipazione a L'Isola. Il Coronavirus ha stravolto il nostro Paese da più di un anno. A farne le spese, sono stati anche alcuni personaggi noti al mondo del piccolo schermo. L'ex cavaliere e la sua compagna, Veronica Ursida, ex dama del Trono Over, si sono scelti a Uomini e Donne per poi toccare picchi bassi a Temptation Island Vip. Subito dopo tra i due c'è stato un ritorno di fiamma. Così avevano deciso di sposarsi dopo aver dato alla luce la loro piccola Bianca. Come ha spiegato l'ex calciatore in un'intervista per Mio, la prima conseguenza della situazione complicata è stata l'annullamento del loro matrimonio. Le nozze infatti erano previste per il prossimo 23 giugno.

