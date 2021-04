Sondaggi politici elettorali oggi 5 aprile 2021 | Lega in calo FdI tallona il Pd

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 aprile 2021)– Il presidente del Consiglio Mario Draghi è il leader politico più amato dagli italiani, anche se il suo consenso nell’ultima settimana cala di 1,7 punti percentuali e si attesta al 56,1 per cento. A evidenziarlo è la classifica stilata da Tecné, in collaborazione con l’agenzia Dire, nel tradizionale “borsino” dei leader. Seconda in classifica la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (40,1 per cento di gradimento). Segue Giuseppe Conte al 35,8 per cento (con un balzo in avanti di 0,6 punti). Il segretario dellaMatteo Salvini perde lo 0,2 per cento e si ferma al 33 per cento. Il segretario del Pd Enrico Letta ...