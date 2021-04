Solo 1 posto di lavoro su 4 al Sud. Confcommmercio: "Puntare sul turismo" (Di lunedì 5 aprile 2021) Tra i nuovi occupati in Italia negli ultimi 20 anni, Solo uno su 4 è nelle regioni meridionali. E’ quanto mette in luce l’analisi dell’ufficio studi di Confcommercio «Economia e Occupazione al... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 aprile 2021) Tra i nuovi occupati in Italia negli ultimi 20 anni,uno su 4 è nelle regioni meridionali. E’ quanto mette in luce l’analisi dell’ufficio studi di Confcommercio «Economia e Occupazione al...

Advertising

parkmery_ : @harrysenough Yep, lo posto solo perché è la prima volta ???????? - Spillino83 : RT @interfansorg: Con @macca_marco e @Spillino83 torna il #podcast sull’#Inter ?? – Dove sono i #ConteOut? – Perchè #Sensi gioca solo in Na… - giulxs_ : @Ceciliacantara shippo i larry e ora mi vado a sotterrare al posto suo, se solo sapesse che metto le storie del mio… - demauroco : @missfedericap Questi hanno dei piani chiari. E se li devono mettere solo in un posto, per quanto mi riguarda. - EndBlasphemylws : PASQUA IN PAKISTAN/ Paul Bhatti: chiediamo solo un posto ai piedi della croce -