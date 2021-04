Sollevamento pesi, Europei 2021: l’azera Boyanka Kostova vince il titolo nei 59 kg all’ultima alzata (Di lunedì 5 aprile 2021) Finale estremamente tirata ed incerta fino all’ultima alzata, quella andata in scena a Mosca in apertura della terza giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di Sollevamento pesi, valevoli come evento Gold di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Nella categoria femminile fino a 59 kg, presente nel programma a cinque cerchi, l’Azerbaigian ha portato a casa la medaglia d’oro di totale ed il titolo continentale grazie a Boyanka Kostova. La 27enne, già tre volte campionessa d’Europa nei 58 kg (2012, 2015 e 2016), si è imposta anche nella nuova categoria di peso proprio all’ultimo e decisivo tentativo di slancio. Kostova ha ottenuto 211 kg complessivi, precedendo di una sola ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Finale estremamente tirata ed incerta fino, quella andata in scena a Mosca in apertura della terza giornata di gara dei CampionatiSeniordi, valevoli come evento Gold di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo. Nella categoria femminile fino a 59 kg, presente nel programma a cinque cerchi, l’Azerbaigian ha portato a casa la medaglia d’oro di totale ed ilcontinentale grazie a. La 27enne, già tre volte campionessa d’Europa nei 58 kg (2012, 2015 e 2016), si è imposta anche nella nuova categoria di peso proprio all’ultimo e decisivo tentativo di slancio.ha ottenuto 211 kg complessivi, precedendo di una sola ...

