Sinner sempre più in alto nel ranking dopo finale a Miami (Di lunedì 5 aprile 2021) Jannick Sinner sempre più in alto nel ranking Atp, nonostante la delusione per la finale dell’Atp Masters 1000 di Miami persa contro il polacco Hubert Hurkacz. E per l’Italia arriva un nuovo record: sono infatti dieci i giocatori azzurri nella top 100 della classifica per la prima volta nella storia. Il migliore è sempre Matteo Berrettini, che si conferma al numero 10 del mondo, seguito da Fabio Fognini che perde una posizione ed ora 18esimo. La finale a Miami, la prima in un Masters 1000, consente al 19enne Sinner di guadagnare altri otto posti e balzare al numero 23, ritoccando ancora il proprio best ranking (sono 116 i punti che lo separano dalla Top 20), mentre è stabile al 34° posto Lorenzo ... Leggi su funweek (Di lunedì 5 aprile 2021) Jannickpiù innelAtp, nonostante la delusione per ladell’Atp Masters 1000 dipersa contro il polacco Hubert Hurkacz. E per l’Italia arriva un nuovo record: sono infatti dieci i giocatori azzurri nella top 100 della classifica per la prima volta nella storia. Il migliore èMatteo Berrettini, che si conferma al numero 10 del mondo, seguito da Fabio Fognini che perde una posizione ed ora 18esimo. La, la prima in un Masters 1000, consente al 19ennedi guadagnare altri otto posti e balzare al numero 23, ritoccando ancora il proprio best(sono 116 i punti che lo separano dalla Top 20), mentre è stabile al 34° posto Lorenzo ...

