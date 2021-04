Sinner a Miami su Sky Sport, secondo risultato assoluto per il tennis (Di lunedì 5 aprile 2021) Applausi comunque, li merita tutti Jannik Sinner. Alla prima finale della carriera in un Masters 1000 a Miami, conquistata a 19 anni e 7 mesi alla terza partecipazione, il talento azzurro cede all’ultimo ostacolo contro l’amico Hubert Hurkacz. Sul cemento americano... Leggi su digital-news (Di lunedì 5 aprile 2021) Applausi comunque, li merita tutti Jannik. Alla prima finale della carriera in un Masters 1000 a, conquistata a 19 anni e 7 mesi alla terza partecipazione, il talento azzurro cede all’ultimo ostacolo contro l’amico Hubert Hurkacz. Sul cemento americano...

Advertising

angelomangiante : Una sconfitta che non sposta di un centimetro l'orizzonte. Ne vincerà tante di finali. A Miami il solco già traccia… - PaoloCond : Vabbè. Miami Vice #sinner - SkySport : Jannik Sinner: finale persa al Masters di Miami ?? 'Non è stata la mia giornata, tornerò più forte' Le parole ?… - zazoomblog : Sinner a Miami su Sky Sport secondo risultato assoluto per il tennis - #Sinner #Miami #Sport #secondo - digitalsat_it : Sinner a Miami su Sky Sport, secondo risultato assoluto per il tennis -