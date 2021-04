Si allarga il cluster della Nazionale italiana. In totale 9 positivi al Covid (Di lunedì 5 aprile 2021) Si allarga il cluster della Nazionale italiana. Sono nove i giocatori convocati da Roberto Mancini che sono positivi al coronavirus. Un brutto colpo per il Paris Saint Germain che perde Alessandro Florenzi e Marco Verratti a pochi giorni dalla difficile sfida ai quarti di finale di Champions League contro i campioni in carica del Bayern Monaco. positivi anche Vincenzo Grifo, centrocampista del Friburgo, e Alessio Cragno, portiere del Cagliari. Altri casi avevano colpito in precedenza quattro componenti dello staff di Mancini e allo juventino Leonardo Bonucci. Il Torino non ha comunicato il nome di un giocatore positivo, che è già in quarantena, ma secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, si tratterebbe del portiere Salvatore Sirigu, anche lui reduce dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Siil. Sono nove i giocatori convocati da Roberto Mancini che sonoal coronavirus. Un brutto colpo per il Paris Saint Germain che perde Alessandro Florenzi e Marco Verratti a pochi giorni dalla difficile sfida ai quarti di finale di Champions League contro i campioni in carica del Bayern Monaco.anche Vincenzo Grifo, centrocampista del Friburgo, e Alessio Cragno, portiere del Cagliari. Altri casi avevano colpito in precedenza quattro componenti dello staff di Mancini e allo juventino Leonardo Bonucci. Il Torino non ha comunicato il nome di un giocatore positivo, che è già in quarantena, ma secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, si tratterebbe del portiere Salvatore Sirigu, anche lui reduce dalla ...

